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Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Ekim Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 14.10.2021 10:27
Güncelleme:14.10.2021 10:28
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Ekim 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 14 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; iki arkadaş birbirini suçladı! Yeni iddialar, görgü tanıkları... Oğlu ve eşi her şeyi biliyor mu? Mustafa Kut’u öldürülmüş halde bulan Hayrettin Yılmaz canlı yayında! 4 çocuk babası adamın kaybında ihtimaller, iddialar, şüpheler... Arama çalışmaları, birbirini suçlayan taraflar! Selçuk Gün’e ne oldu? 41 yıllık hayat arkadaşını ikna edebildi mi? Bir aile, iki cinayet, sokak ortasında çatışma! Oğlu amcasını öldürdü, genç kadın evinde öldürüldü! 44 yaşındaki Nurgül Beyhan’ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Ekim 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

14 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; iki arkadaş birbirini suçladı! Yeni iddialar, görgü tanıkları... Oğlu ve eşi her şeyi biliyor mu? Mustafa Kut'u öldürülmüş halde bulan Hayrettin Yılmaz canlı yayında! 4 çocuk babası adamın kaybında ihtimaller, iddialar, şüpheler... Arama çalışmaları, birbirini suçlayan taraflar! Selçuk Gün'e ne oldu? 41 yıllık hayat arkadaşını ikna edebildi mi? Bir aile, iki cinayet, sokak ortasında çatışma! Oğlu amcasını öldürdü, genç kadın evinde öldürüldü! 44 yaşındaki Nurgül Beyhan'ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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14 Ekim Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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