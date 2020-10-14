CANLI İZLE: Müge Anlı 14 Ekim Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Ekim 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 14 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 27 aydır kayıp olan Saliha olayında görgü tanıkları neler söyledi? Miras kavgası yaşadığı aile boşanmak istemeyen eş, şüpheli arkadaş... Saliha Çalışkan’ın şüpheli kaybı! Emekli hemşirenin kaybındaki 4’ncü gün! İddialar, şüpheler, sorular... Hatice Tusu’nun kardeşi ve oğulları canlı yayında! 1 Ekim’de İzmir’de kayboldu, günlerdir bulunamadı! 15 yaşındaki kayıp kızla ilgili sıcak gelişme! 3.5 aylıkken Sirkeci tren garına bıraktı, 32 yıl sonra aramaya geldi... Şükran Sakin’in oğluyla ilgili ayrıntılar! Kadın şiddetine karşı çıktı, katil oldu! Türkiye’nin tartıştığı cinayette karar duruşması! Kadir Şeker davasından canlı yayın ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Ekim 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

14 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 27 aydır kayıp olan Saliha olayında görgü tanıkları neler söyledi? Miras kavgası yaşadığı aile boşanmak istemeyen eş, şüpheli arkadaş... Saliha Çalışkan'ın şüpheli kaybı! Emekli hemşirenin kaybındaki 4'ncü gün! İddialar, şüpheler, sorular... Hatice Tusu'nun kardeşi ve oğulları canlı yayında! 1 Ekim'de İzmir'de kayboldu, günlerdir bulunamadı! 15 yaşındaki kayıp kızla ilgili sıcak gelişme! 3.5 aylıkken Sirkeci tren garına bıraktı, 32 yıl sonra aramaya geldi... Şükran Sakin'in oğluyla ilgili ayrıntılar! Kadın şiddetine karşı çıktı, katil oldu! Türkiye'nin tartıştığı cinayette karar duruşması! Kadir Şeker davasından canlı yayın ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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