Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Haziran Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Haziran 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında infaz! Bir köyü birbirine düşüren iddialar, ikili arasındaki tek engel... O saatte neredeydi? İki çocuk babası kıskançlık yüzünden mi öldürüldü? Kayıp bir kadın, evladının peşine düşen bir anne, kandırılıp kaçırıldığı iddiası! 38 yaşındaki Arife Sazak’ın kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Haziran 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında infaz! Bir köyü birbirine düşüren iddialar, ikili arasındaki tek engel... O saatte neredeydi? İki çocuk babası kıskançlık yüzünden mi öldürüldü? Kayıp bir kadın, evladının peşine düşen bir anne, kandırılıp kaçırıldığı iddiası! 38 yaşındaki Arife Sazak'ın kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

13 Haziran Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.