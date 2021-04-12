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Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Nisan Pazartesi canlı yayın izle - 12.04.2021

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Giriş: 12.04.2021 10:17
Güncelleme:12.04.2021 10:17
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Nisan 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Fadime Arslan’ın ölümündeki soru işaretleri! Kayıp figüran dizi setinden çıktı, bir daha ulaşılamadı! İshan Okşak’la ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Nisan 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Fadime Arslan'ın ölümündeki soru işaretleri! Kayıp figüran dizi setinden çıktı, bir daha ulaşılamadı! İshan Okşak'la ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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12 Nisan Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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