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Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Kasım Cuma tek parça izle

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Giriş: 12.11.2021 10:47
Güncelleme:12.11.2021 14:35
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Kasım 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; Radyo sahibini nereye gömdüler? Şüpheli abla kime ne anlattı? Yeni iddialar, farklı yerler; ormana mı zeytinliğe mi üzüm bağına mı? Mehmet Karahan cinayeti! İntikam cinayeti, kiralık katil iddiası! Azmettirici kim? Tüyler ürperten suçlamalar! İnanılmaz iddialar... Nurgül Beyhan cinayetinde çember daralıyor! 46 yaşında bir kadın, 1 saate dönerim dedi bir daha gören olmadı. Şüpheli sevgili, çelişkili açıklamalar. 'Çok seviyorum' demişti, Neslihan Batur olayındaki sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Kasım 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; Radyo sahibini nereye gömdüler? Şüpheli abla kime ne anlattı? Yeni iddialar, farklı yerler; ormana mı zeytinliğe mi üzüm bağına mı? Mehmet Karahan cinayeti! İntikam cinayeti, kiralık katil iddiası! Azmettirici kim? Tüyler ürperten suçlamalar! İnanılmaz iddialar... Nurgül Beyhan cinayetinde çember daralıyor! 46 yaşında bir kadın, 1 saate dönerim dedi bir daha gören olmadı. Şüpheli sevgili, çelişkili açıklamalar. 'Çok seviyorum' demişti, Neslihan Batur olayındaki sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

12 Kasım Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 12 KASIM CUMA TEK PARÇA İZLE

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