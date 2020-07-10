Müge Anlı 10 Temmuz Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Temmuz 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Temmuz Cuma günü canlı yayınlanan programda; 23 yaşındaki Hasan Ay cinayeti! Neden kimse görmedi? Katil ya da katiller kim? Sinop’taki akılalmaz yangın! Korku ve kumpas planı! Hasan Ay cinayetinde silah sesini kim duydu? Sinop’taki yangından sonra yaşanan ilginç olay! Sosyal medya hesabı kime aitti? Müge Anlı il Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Temmuz 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Temmuz Cuma günü canlı yayınlanan programda; 23 yaşındaki Hasan Ay cinayeti! Neden kimse görmedi? Katil ya da katiller kim? Sinop'taki akılalmaz yangın! Korku ve kumpas planı! Hasan Ay cinayetinde silah sesini kim duydu? Sinop'taki yangından sonra yaşanan ilginç olay! Sosyal medya hesabı kime aitti? Müge Anlı il Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

10 Temmuz Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 10 TEMMUZ CUMA FULL İZLE