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Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Kasım Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 01.11.2023 10:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Kasım 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; genç aşçının şüpheli kaybı! Yurt dışı tatilinde acı sürpriz, ilişki yumağı ve çarpıcı iddialar! Yusuf Kavuk’un kaybında sorular ve kuşkular! 42 yaşındaki kayıp kadın, iddiaların yöneldiği sanal arkadaşı, endişelendiren defne yaprağı açıklaması! Gülcan Birgül’ün kaybı! Mutlu bir yuva kurmayı düşledi, sahte altınlarla bir başına kaldı! Genç anneye pahalıya patlayan aşk evladıyla verdiği zorlu mücadele, hayal kırıklığı, gözyaşı... Tuba Tözer’in dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Kasım 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; genç aşçının şüpheli kaybı! Yurt dışı tatilinde acı sürpriz, ilişki yumağı ve çarpıcı iddialar! Yusuf Kavuk'un kaybında sorular ve kuşkular! 42 yaşındaki kayıp kadın, iddiaların yöneldiği sanal arkadaşı, endişelendiren defne yaprağı açıklaması! Gülcan Birgül'ün kaybı! Mutlu bir yuva kurmayı düşledi, sahte altınlarla bir başına kaldı! Genç anneye pahalıya patlayan aşk evladıyla verdiği zorlu mücadele, hayal kırıklığı, gözyaşı... Tuba Tözer'in dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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1 Kasım Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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