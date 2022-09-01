Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Eylül Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Eylül 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; evlatlarından vazgeçmeyen anne ve baba, iddialar, canlı yayında sevindiren gelişme... Sevgilisiyle bağını koparan Ayşe Bağcı canlı yayında! Ablasının gözü önünde can veren radyocu, görüşme itirafı... Eski sevgilisini mi koruyor? Radyocu Mehmet Karahan cinayeti! Kanlı biten düğün hazırlığı, 3 ayrı kıskançlık, kuşkuların birleştiği nişanlı! 19 yaşındaki Rabia Aslan’ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Eylül 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; evlatlarından vazgeçmeyen anne ve baba, iddialar, canlı yayında sevindiren gelişme... Sevgilisiyle bağını koparan Ayşe Bağcı canlı yayında! Ablasının gözü önünde can veren radyocu, görüşme itirafı... Eski sevgilisini mi koruyor? Radyocu Mehmet Karahan cinayeti! Kanlı biten düğün hazırlığı, 3 ayrı kıskançlık, kuşkuların birleştiği nişanlı! 19 yaşındaki Rabia Aslan'ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Eylül Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.