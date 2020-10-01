CANLI İZLE: Müge Anlı 1 Ekim Perşembe

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Ekim Perşembe canlı yayın izle - 01.10.2020

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Giriş: 01.10.2020 10:08
Güncelleme:01.10.2020 10:21
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Ekim 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 23 yaşındaki Hasan Kiraz’ın şüpheli kaybı! 2 çocuk annesi sevgilisini öldürdü, sorguda ne dedi? Mahkeme ne karar verdi? Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Çorum’dan kayıplara karıştı, Sakarya’da arama çalışmaları başladı! 64 yaşındaki adamdan bir ize rastlandı mı? 4 çocuk babası İbrahim Öngül’le ilgili gelişmeler! Akılalmaz bir dolandırıcılık iddiası! Dayım eşimi kandırdı diyen ve 80 bin 500 lirasından olan Hasan Çakmak’ın tuhaf dolandırıcılık öyküsü ve Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Ekim 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybı! 2 çocuk annesi sevgilisini öldürdü, sorguda ne dedi? Mahkeme ne karar verdi? Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Çorum'dan kayıplara karıştı, Sakarya'da arama çalışmaları başladı! 64 yaşındaki adamdan bir ize rastlandı mı? 4 çocuk babası İbrahim Öngül'le ilgili gelişmeler! Akılalmaz bir dolandırıcılık iddiası! Dayım eşimi kandırdı diyen ve 80 bin 500 lirasından olan Hasan Çakmak'ın tuhaf dolandırıcılık öyküsü ve Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 1 EKİM PERŞEMBE CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

1 Ekim Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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