CANLI İZLE: Müge Anlı 1 Ekim Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Ekim 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 23 yaşındaki Hasan Kiraz’ın şüpheli kaybı! 2 çocuk annesi sevgilisini öldürdü, sorguda ne dedi? Mahkeme ne karar verdi? Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Çorum’dan kayıplara karıştı, Sakarya’da arama çalışmaları başladı! 64 yaşındaki adamdan bir ize rastlandı mı? 4 çocuk babası İbrahim Öngül’le ilgili gelişmeler! Akılalmaz bir dolandırıcılık iddiası! Dayım eşimi kandırdı diyen ve 80 bin 500 lirasından olan Hasan Çakmak’ın tuhaf dolandırıcılık öyküsü ve Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Ekim 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybı! 2 çocuk annesi sevgilisini öldürdü, sorguda ne dedi? Mahkeme ne karar verdi? Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Çorum'dan kayıplara karıştı, Sakarya'da arama çalışmaları başladı! 64 yaşındaki adamdan bir ize rastlandı mı? 4 çocuk babası İbrahim Öngül'le ilgili gelişmeler! Akılalmaz bir dolandırıcılık iddiası! Dayım eşimi kandırdı diyen ve 80 bin 500 lirasından olan Hasan Çakmak'ın tuhaf dolandırıcılık öyküsü ve Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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