Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında bugün neler yaşandı? Palu ailesi davasında tahliye yaşanmazken. bir aydır kayıp olan Turgut Özyürek'in yeğeninin çelişkili konuşmaları kafaları karıştırdı. Mehmet Ali'den dikkat çeken açıklamalar. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 22 Kasım Cuma neler yaşandı? Kayıp ve cinayet vakalarında son dakika gelişmelerinin yaşandığı Müge Anlı programının tekrar bölümlerini yeniden tek parça ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında bugün neler yaşandı? Palu ailesi davasında tahliye yaşanmazken. bir aydır kayıp olan Turgut Özyürek'in yeğeninin çelişkili konuşmaları kafaları karıştırdı. Mehmet Ali'den dikkat çeken açıklamalar.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 22 Kasım Cuma neler yaşandı? Kayıp ve cinayet vakalarında son dakika gelişmelerinin yaşandığı Müge Anlı programının tekrar bölümlerini yeniden tek parça ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.