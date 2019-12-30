Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Aralık 2019 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Kayıp Dilan Onat bulundu mu? Cemil Çetinkaya'dan güzel haber var. Müge Anlı'ya bir ödül de gençlerden geldi. Janet Campbell'in 40 yıldır görmediği annesinin arkadaşı canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Peki Campbell'in annesi nerede bulundun mu? İşte 30 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ve detayları... Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz. Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.​

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Aralık 2019 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Kayıp Dilan Onat bulundu mu? Cemil Çetinkaya'dan güzel haber var. Müge Anlı'ya bir ödül de gençlerden geldi. Janet Campbell'in 40 yıldır görmediği annesinin arkadaşı canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Peki Campbell'in annesi nerede bulundun mu? İşte 30 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ve detayları...

Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz. Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.