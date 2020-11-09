CANLI İZLE: Esra Erol 9 Kasım Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Amerika’ya evlatlık verilen Esra Evans’ın vefat haberi Necati’yi ve herkesi gözyaşlarına boğdu! Esra’dan geriye fotoğraflar ve Necati’nin bugüne kadar hiç bilmediği 3 yeğeni kaldı! Necati’nin Esra Erol’dan son isteği ne? Çocuğuyla sosyal medyadan tanıştığı Abbas’a kaçtı, akılalmaz iddialar ve şok suçlamalar geldi! Gelin kaynananın şok hesaplaşması... Hasan Hüseyin’in karısı Şerife Nur’a son teklifi ne olacak? ’14 yıllık eşim 22 Eylül’de 3 çocuğumu da terk ederek hastaneye gidiyorum diye evden ayrıldı’ diyen, eşinin 200 bin TL para, 8.500 dolar ve 2 tane gayrimenkulü de alarak dolandırıcı çetesinin elinde olduğunu iddia etti! Yusuf Bey’in anlatacakları hayrete düşürecek! 9 aylıkken annesi Fikriye tarafından terk edilen Utku’nun hikayesi herkesi gözyaşlarına boğacak! ‘Eşim 2 çocuğunu da bırakıp başkasına kaçtı’ diyen Nihat Bey’in isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Amerika'ya evlatlık verilen Esra Evans'ın vefat haberi Necati'yi ve herkesi gözyaşlarına boğdu! Esra'dan geriye fotoğraflar ve Necati'nin bugüne kadar hiç bilmediği 3 yeğeni kaldı! Necati'nin Esra Erol'dan son isteği ne? Çocuğuyla sosyal medyadan tanıştığı Abbas'a kaçtı, akılalmaz iddialar ve şok suçlamalar geldi! Gelin kaynananın şok hesaplaşması... Hasan Hüseyin'in karısı Şerife Nur'a son teklifi ne olacak? '14 yıllık eşim 22 Eylül'de 3 çocuğumu da terk ederek hastaneye gidiyorum diye evden ayrıldı' diyen, eşinin 200 bin TL para, 8.500 dolar ve 2 tane gayrimenkulü de alarak dolandırıcı çetesinin elinde olduğunu iddia etti! Yusuf Bey'in anlatacakları hayrete düşürecek! 9 aylıkken annesi Fikriye tarafından terk edilen Utku'nun hikayesi herkesi gözyaşlarına boğacak! 'Eşim 2 çocuğunu da bırakıp başkasına kaçtı' diyen Nihat Bey'in isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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