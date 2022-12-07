07 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 7 Aralık Çarşamba izle

Esra Erol 7 Aralık Çarşamba izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2022 16:40
Güncelleme:07.12.2022 18:51
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Aralık 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Gülizar ve Hasan’ı konuşuyor! Esra Erol’ın Gülizar’a teklifi ne? Gülizar şimdi ne yapacak? Bir tarafta evlatlarıyla hayata tutunmaya çalışan Erdi’nin karısı Ayfer, diğer tarafta kızı Gamze’yi Erdi’den kurtarmaya çalışan, meydan okuyan Nergiz Hanım, ve her hareketiyle tepki çeken Erdi... Hesaplaşma, yüzleşme daha bitmedi! Gamze stüdyoya geliyor! Gamze ve Erdi, Ayfer ve Nergiz’le ilk kez karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Aralık 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Gülizar ve Hasan'ı konuşuyor! Esra Erol'ın Gülizar'a teklifi ne? Gülizar şimdi ne yapacak? Bir tarafta evlatlarıyla hayata tutunmaya çalışan Erdi'nin karısı Ayfer, diğer tarafta kızı Gamze'yi Erdi'den kurtarmaya çalışan, meydan okuyan Nergiz Hanım, ve her hareketiyle tepki çeken Erdi... Hesaplaşma, yüzleşme daha bitmedi! Gamze stüdyoya geliyor! Gamze ve Erdi, Ayfer ve Nergiz'le ilk kez karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri izle...

ESRA EROL'DA SON BÖLÜM İZLE

7 Aralık Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esra Erol son bölüm izle
Esra Erol son bölüm izle
Esra Erol 6 Kasım Salı
Esra Erol 6 Kasım Salı
Esra Erol 5 Aralık Pazartesi yayın izle
Esra Erol 5 Aralık Pazartesi yayın izle
Esra Erol 2 Aralık Cuma izle
Esra Erol 2 Aralık Cuma izle
Esra Erol 24 Kasım Perşembe
Esra Erol 24 Kasım Perşembe
Esra Erol 23 Kasım Çarşamba
Esra Erol 23 Kasım Çarşamba
Esra Erol 22 Kasım Salı izle
Esra Erol 22 Kasım Salı izle
Esra Erol 21 Kasım Pazartesi izle
Esra Erol 21 Kasım Pazartesi izle
Esra Erol 18 Kasım Cuma
Esra Erol 18 Kasım Cuma
Esra Erol 17 Kasım Perşembe yayın izle
Esra Erol 17 Kasım Perşembe yayın izle
Esra Erol 16 Kasım Çarşamba yayın
Esra Erol 16 Kasım Çarşamba yayın
Esra Erol 15 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 15 Kasım Salı tek parça izle
Daha Fazla Video Göster