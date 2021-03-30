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Esra Erol 30 Mart Salı tek parça full izle - 30.03.2021

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Giriş: 30.03.2021 17:06
Güncelleme:30.03.2021 19:17
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (30 Mart 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; iki elti yukacı Muammer’e kaçtı, Emine teyze kızı Hamide’nin ardından feryat etti! Çocuklarını ve kocasını bırakıp giden küçük elti canlı yayında! Kendisinden 40 yaş küçük Ebru’ya tam 535 bin lirasını kaptırdı! Bugün hesaplaşma vakti! Şiddet mağduru koca yediği dayaklardan bıktı! Sezai’nin yanına kaçan karısı Gülhan’a isyan etti! 18’ine girdiği gün evden kaçan Beyza’nın anne babasının isyanı! 3 yıllık karısı en yakın akrabasına kaçan Ramazan’ın isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (30 Mart 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; iki elti yukacı Muammer'e kaçtı, Emine teyze kızı Hamide'nin ardından feryat etti! Çocuklarını ve kocasını bırakıp giden küçük elti canlı yayında! Kendisinden 40 yaş küçük Ebru'ya tam 535 bin lirasını kaptırdı! Bugün hesaplaşma vakti! Şiddet mağduru koca yediği dayaklardan bıktı! Sezai'nin yanına kaçan karısı Gülhan'a isyan etti! 18'ine girdiği gün evden kaçan Beyza'nın anne babasının isyanı! 3 yıllık karısı en yakın akrabasına kaçan Ramazan'ın isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

TEK PARÇA FULL İZLE

30 Mart Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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