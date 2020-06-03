Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (3 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; ‘20 yaşındaki kızımız Ezgi Hüseyin Öztürk tarafından kaçırıldı’ dedi, ortalık karıştı! 2,5 ay sonra Ezgi anne ve babasıyla canlı yayında yüzleşecek! Aylin’in Şaban’a yaptığı teklif akıllara durgunluk verecek! Neşe Hanım’ın 4 yaşındaki kızını kaçırdığı iddia edilen Hakan Uçar nerede? Neden ailesiyle apar topar evlerini taşıdılar? ‘İhanete uğradım, şiddet gördüm, 2 çocuğum elimden alındı diyen Hale Hanım’ın isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her g��n ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (3 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; '20 yaşındaki kızımız Ezgi Hüseyin Öztürk tarafından kaçırıldı' dedi, ortalık karıştı! 2,5 ay sonra Ezgi anne ve babasıyla canlı yayında yüzleşecek! Aylin'in Şaban'a yaptığı teklif akıllara durgunluk verecek! Neşe Hanım'ın 4 yaşındaki kızını kaçırdığı iddia edilen Hakan Uçar nerede? Neden ailesiyle apar topar evlerini taşıdılar? 'İhanete uğradım, şiddet gördüm, 2 çocuğum elimden alındı diyen Hale Hanım'ın isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 3 HAZİRAN ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

3 Haziran Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.