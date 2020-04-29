Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Şubat 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Efkan çocuğu Ziyade’ye teslim edecek mi? İhanet iddialarına Ziyade ne cevap verecek? Efkan’ın remi nikahlı eşi Gül Lale’nin yaşananlarla ilgili kararı ne? Yüzde elli zihinsel engelli karısının kayınvalidesi tarafından alıkonulduğunu söyleyen Ramazan’ın büyük isyanı! Ziyade ve Efkan arasında herkesi şoke edecek iddialar! Sema Badan kaçtı mı kaçırıldı mı? Sema Halit Asıltürk tarafından zorla mı tutuluyor? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Şubat 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Efkan çocuğu Ziyade'ye teslim edecek mi? İhanet iddialarına Ziyade ne cevap verecek? Efkan'ın remi nikahlı eşi Gül Lale'nin yaşananlarla ilgili kararı ne? Yüzde elli zihinsel engelli karısının kayınvalidesi tarafından alıkonulduğunu söyleyen Ramazan'ın büyük isyanı! Ziyade ve Efkan arasında herkesi şoke edecek iddialar! Sema Badan kaçtı mı kaçırıldı mı? Sema Halit Asıltürk tarafından zorla mı tutuluyor? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 29 NİSAN ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

29 Nisan Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.