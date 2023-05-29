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Esra Erol 29 Mayıs Pazartesi yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (29 Mayıs 2023 Pazartesi) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Suzan'ın bugüne kadar hiç görmediği annesi Yıldız ile ilgili büyük gelişme! 1 hafta aynı evde yaşadı, başına gelmeyen kalmadı! Ramazan Bey hesap sorudu, meydan okudu! Büyük yüzleşme kaldığı yerden devam edecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...
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