27 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 26 Eylül Salı yayın izle

Esra Erol 26 Eylül Salı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2023 16:38
Güncelleme:27.09.2023 01:19
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Eylül 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; canlı yayında yılların hesapları soruldu, çocuğuyla yaşam savaşı veren Betül gözyaşlarına boğuldu! Peki Betül şimdi ne yapacak? “Onun için her şeyden vazgeçtim” dediği eşi Veysel gerçekten boşanacak mı? Anne ve babası Ceren’in kaybından birbirini sorumlu tuttu, günlerdir ailesiyle yüzleşmek istemediğini söyleyen Ceren 4 yıldan sonra ilk kez onlarla karşı karşıya gelecek, Türkiye bu buluşmayı konuşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Eylül 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; canlı yayında yılların hesapları soruldu, çocuğuyla yaşam savaşı veren Betül gözyaşlarına boğuldu! Peki Betül şimdi ne yapacak? "Onun için her şeyden vazgeçtim" dediği eşi Veysel gerçekten boşanacak mı? Anne ve babası Ceren'in kaybından birbirini sorumlu tuttu, günlerdir ailesiyle yüzleşmek istemediğini söyleyen Ceren 4 yıldan sonra ilk kez onlarla karşı karşıya gelecek, Türkiye bu buluşmayı konuşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

ESRA EROL 26 EYLÜL YAYIN İZLE

26 Eylül Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esra Erol 26 Eylül Salı
Esra Erol 26 Eylül Salı
Esra Erol 25 Eylül Pazartesi
Esra Erol 25 Eylül Pazartesi
Esra Erol 22 Eylül Cuma yayın izle
Esra Erol 22 Eylül Cuma yayın izle
Esra Erol 21 Eylül Perşembe
Esra Erol 21 Eylül Perşembe
Esra Erol 20 Eylül Çarşamba yayın izle
Esra Erol 20 Eylül Çarşamba yayın izle
Esra Erol 19 Eylül Salı
Esra Erol 19 Eylül Salı
Esra Erol 18 Eylül Pazartesi
Esra Erol 18 Eylül Pazartesi
Esra Erol 15 Eylül Cuma yayın izle
Esra Erol 15 Eylül Cuma yayın izle
Esra Erol 13 Eylül Çarşamba izle
Esra Erol 13 Eylül Çarşamba izle
Esra Erol 11 Eylül Pazartesi
Esra Erol 11 Eylül Pazartesi
Esra Erol 8 Eylül Cuma izle
Esra Erol 8 Eylül Cuma izle
Esra Erol 7 Eylül Perşembe izle
Esra Erol 7 Eylül Perşembe izle
Daha Fazla Video Göster