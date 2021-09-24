Esra Erol 24 Eylül Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Eylül 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu itirafla sarsılacak, Türkiye bu skandalı konuşacak! Canlı yayın bitti, Fatma her şeyi Esra Erol’a itiraf etti! Hakan’ın yanına gidiyorum deyip ortadan kaybolan Gizem nerede? 24 saattir neden ulaşılamadı? 28 yaşındaki Gülşah’ın itirafı ortalığı karıştırdı! Gülşah’ın yıllarca beraber yaşadığı, beni mağdur ediyor dediği 72 yaşındaki Faruk Çayırlı canlı yayında! Nurgül 20 yıl sonra annesine kavuştu! Mucizeler daha bitmedi! Hiç görmediği annesi ve kız kardeşiyle kavuşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Eylül 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu itirafla sarsılacak, Türkiye bu skandalı konuşacak! Canlı yayın bitti, Fatma her şeyi Esra Erol'a itiraf etti! Hakan'ın yanına gidiyorum deyip ortadan kaybolan Gizem nerede? 24 saattir neden ulaşılamadı? 28 yaşındaki Gülşah'ın itirafı ortalığı karıştırdı! Gülşah'ın yıllarca beraber yaşadığı, beni mağdur ediyor dediği 72 yaşındaki Faruk Çayırlı canlı yayında! Nurgül 20 yıl sonra annesine kavuştu! Mucizeler daha bitmedi! Hiç görmediği annesi ve kız kardeşiyle kavuşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Eylül Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.