Esra Erol 22 Haziran Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Haziran 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Ömer ve Emre’nin en büyük hayali gerçek olacak! Sözde hoca İkrar Duman Orhan’ın canlı yayına gelecek, ortalı karışacak! Ali ve İlknur adliye koridorlarında neler yaşadı! ‘Kocam Sinan ve kayınvalidem beni köle gibi çalıştırıyor’ diyen Saadet’in isyanı! Fatma ile Rıfat barışıyor mu? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Haziran 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Ömer ve Emre'nin en büyük hayali gerçek olacak! Sözde hoca İkrar Duman Orhan'ın canlı yayına gelecek, ortalı karışacak! Ali ve İlknur adliye koridorlarında neler yaşadı! 'Kocam Sinan ve kayınvalidem beni köle gibi çalıştırıyor' diyen Saadet'in isyanı! Fatma ile Rıfat barışıyor mu? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Haziran Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.