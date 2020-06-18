Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Haziran 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; anlattıklarıyla herkesi şoke eden Ayfer ve Şaban Bey arasında yaşananlar herkesi şoke edecek! Karısı Sevcan tarafından terk edilmesinin ardından çocuklarını bırakıp giden Ümit, yıllar sonra karısıyla karşı karşıya gelecek! Ezgi ve Hüseyin Esra Erol’da evlendi! Ünlü pop yıldızından Ezgi ve Hüseyin’e büyük sürpriz! Bir anne babanın evlatları için feryadı! Tahsin ve Çiğdem çifti evlatlarını Ayfer’in elinden kurtarabilecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Haziran 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; anlattıklarıyla herkesi şoke eden Ayfer ve Şaban Bey arasında yaşananlar herkesi şoke edecek! Karısı Sevcan tarafından terk edilmesinin ardından çocuklarını bırakıp giden Ümit, yıllar sonra karısıyla karşı karşıya gelecek! Ezgi ve Hüseyin Esra Erol'da evlendi! Ünlü pop yıldızından Ezgi ve Hüseyin'e büyük sürpriz! Bir anne babanın evlatları için feryadı! Tahsin ve Çiğdem çifti evlatlarını Ayfer'in elinden kurtarabilecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 18 HAZİRAN PERŞEMBE CANLI YAYIN

18 Haziran Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.