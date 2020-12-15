CANLI İZLE: Esra Erol 15 Aralık Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Aralık 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! 9 yaşındaki çocuğun babası Recep mi? Son sözler söylenecek, son kez yüzleşecekler! Hasan’ın Fatma’ya son teklifi ne? Fatma ne cevap verecek? İki arkadaş Emine Çaylı’dan çocuk sahibi oldu, şimdi ikisi de kayıp çocuklarını arıyor! Kayıp çocuklardan birini Derya Ulupınar mı çaldı? Diğer çocuk nerede? Sihirler ve 3 harflilerle kandırılan 24 yaşındaki genç bir kız, evli olan 62 yaşındaki Adnan Hoca tarafından kaçırıldı! Başarılı bir mimar olan genç kızın annesi Ayşe Hanımın feryadı! 11 Aralık’tan beri kayıp olan 18 yaşındaki Zehra nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Aralık 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! 9 yaşındaki çocuğun babası Recep mi? Son sözler söylenecek, son kez yüzleşecekler! Hasan'ın Fatma'ya son teklifi ne? Fatma ne cevap verecek? İki arkadaş Emine Çaylı'dan çocuk sahibi oldu, şimdi ikisi de kayıp çocuklarını arıyor! Kayıp çocuklardan birini Derya Ulupınar mı çaldı? Diğer ��ocuk nerede? Sihirler ve 3 harflilerle kandırılan 24 yaşındaki genç bir kız, evli olan 62 yaşındaki Adnan Hoca tarafından kaçırıldı! Başarılı bir mimar olan genç kızın annesi Ayşe Hanımın feryadı! 11 Aralık'tan beri kayıp olan 18 yaşındaki Zehra nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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