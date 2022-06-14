14 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 14 Haziran Salı canlı yayın izle

Esra Erol 14 Haziran Salı canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.06.2022 16:50
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Haziran 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Ufuk son kez şansını deneyecek! Şule’nin barışmak için şartları ne? Yadigar’ın kocası Halil konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! O konuşacak, yer yerinden oynayacak! Yadigar evden kaçmadan önce neler yaşandı? Halil’in fotoğraflarla bağlantısı var mı? Halil’in karısı Yadigar’a teklifi ne? Karısı Vesile evden kaçtı, Adem ile davullu zurnalı düğün yaptı! Görkleri karşısında hayatının şokunu yaşayan Mustafa’nın tek isteği, karısını bulup bir an önce boşanmak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Haziran 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Ufuk son kez şansını deneyecek! Şule'nin barışmak için şartları ne? Yadigar'ın kocası Halil konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! O konuşacak, yer yerinden oynayacak! Yadigar evden kaçmadan önce neler yaşandı? Halil'in fotoğraflarla bağlantısı var mı? Halil'in karısı Yadigar'a teklifi ne? Karısı Vesile evden kaçtı, Adem ile davullu zurnalı düğün yaptı! Görkleri karşısında hayatının şokunu yaşayan Mustafa'nın tek isteği, karısını bulup bir an önce boşanmak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

14 Haziran Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 14 Haziran Salı
CANLI İZLE: Esra Erol 14 Haziran Salı
Esra Erol 13 Haziran Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 13 Haziran Pazartesi tek parça izle
Kayıp kızı Esral Erol buldu
Kayıp kızı Esral Erol buldu
Esra Erol 7 Haziran Salı izle
Esra Erol 7 Haziran Salı izle
CANLI İZLE: Esra Erol 6 Haziran Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 6 Haziran Pazartesi
Anne ile oğlu Esra Erol kavuşturdu
Anne ile oğlu Esra Erol kavuşturdu
’Esra Erol’da 3 Haziran Cuma izle
'Esra Erol'da 3 Haziran Cuma izle
Esra Erol 2 Haziran Perşembe yayın izle
Esra Erol 2 Haziran Perşembe yayın izle
Esra Erol 1 Haziran Çarşamba yayın izle
Esra Erol 1 Haziran Çarşamba yayın izle
Esra Erol 31 Mayıs Salı yayın izle
Esra Erol 31 Mayıs Salı yayın izle
CANLI İZLE: Esra Erol 30 Mayıs Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 30 Mayıs Pazartesi
Esra Erol 26 Mayıs Perşembe yayın izle
Esra Erol 26 Mayıs Perşembe yayın izle
Daha Fazla Video Göster