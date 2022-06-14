Esra Erol 14 Haziran Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Haziran 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Ufuk son kez şansını deneyecek! Şule’nin barışmak için şartları ne? Yadigar’ın kocası Halil konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! O konuşacak, yer yerinden oynayacak! Yadigar evden kaçmadan önce neler yaşandı? Halil’in fotoğraflarla bağlantısı var mı? Halil’in karısı Yadigar’a teklifi ne? Karısı Vesile evden kaçtı, Adem ile davullu zurnalı düğün yaptı! Görkleri karşısında hayatının şokunu yaşayan Mustafa’nın tek isteği, karısını bulup bir an önce boşanmak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Haziran 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Ufuk son kez şansını deneyecek! Şule'nin barışmak için şartları ne? Yadigar'ın kocası Halil konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! O konuşacak, yer yerinden oynayacak! Yadigar evden kaçmadan önce neler yaşandı? Halil'in fotoğraflarla bağlantısı var mı? Halil'in karısı Yadigar'a teklifi ne? Karısı Vesile evden kaçtı, Adem ile davullu zurnalı düğün yaptı! Görkleri karşısında hayatının şokunu yaşayan Mustafa'nın tek isteği, karısını bulup bir an önce boşanmak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

14 Haziran Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.