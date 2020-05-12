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Esra Erol 12 Mayıs Salı tek parça izle |Video - 12.05.2020

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12.05.2020
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Mayıs 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; doğum gününde Esra Erol’a canlı yayında büyük sürpriz! Uğurcan bugüne kadar hiç görmediği babasını aramak için geldi! Türkiye Uğurcan için tek yürek oldu! Uğurcan’ın annesi Nargüzel tüm gerçekleri anlatmak için stüdyoya geliyor! Cimrilik bir yuvanın sonunu mu getirecek? Doğan ve eşi Cennet stüdyoda karşı karşıya gelecek! Yüzde 70 zihinsel engelli oğlunu bıraktı Tuncay’a kaçtı! Engelli oğluyla ilgili söyledikleri herkesi şoke etti! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Mayıs 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; doğum gününde Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz! Uğurcan bugüne kadar hiç görmediği babasını aramak için geldi! Türkiye Uğurcan için tek yürek oldu! Uğurcan'ın annesi Nargüzel tüm gerçekleri anlatmak için stüdyoya geliyor! Cimrilik bir yuvanın sonunu mu getirecek? Doğan ve eşi Cennet stüdyoda karşı karşıya gelecek! Yüzde 70 zihinsel engelli oğlunu bıraktı Tuncay'a kaçtı! Engelli oğluyla ilgili söyledikleri herkesi şoke etti! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

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