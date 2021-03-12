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Esra Erol 12 Mart Cuma tek parça full izle - 12.03.2021

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Giriş: 12.03.2021 16:52
Güncelleme:12.03.2021 19:50
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Mart 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; kocası Ahmet’i Kibar mı öldürdü? Havva’nın Konya’daki yeni evinden canlı yayın! Evlilik çetesi iddiaları ortaya çıktı, Suzan ve kardeşi apar topar kaçtı! Fahrettin Nuran’la ilgili hangi kararı aldı? Evdeki fırını, yemek takımını aldı Hakkı’ya kaçtı! İsmail ve karısı Hanım arasında büyük yüzleşme! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Mart 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; kocası Ahmet'i Kibar mı öldürdü? Havva'nın Konya'daki yeni evinden canlı yayın! Evlilik çetesi iddiaları ortaya çıktı, Suzan ve kardeşi apar topar kaçtı! Fahrettin Nuran'la ilgili hangi kararı aldı? Evdeki fırını, yemek takımını aldı Hakkı'ya kaçtı! İsmail ve karısı Hanım arasında büyük yüzleşme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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12 Mart Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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