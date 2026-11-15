Belçika evinde İtalya karşısında Uluslar Ligi çeyrek final biletini kaptı

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile İtalya karşı karşıya geldi. A Ligi 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren İtalya, deplasmanda Belçika'ya konuk oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı yayınlandı ve saat 22.45'te başladı.