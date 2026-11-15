Belçika evinde İtalya karşısında Uluslar Ligi çeyrek final biletini kaptı
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile İtalya karşı karşıya geldi. A Ligi 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren İtalya, deplasmanda Belçika'ya konuk oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı yayınlandı ve saat 22.45'te başladı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika, A Ligi 1. Grup mücadelesinde İtalya'yı Brüksel'deki Stade Roi Baudouin'de konuk etti.
İki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele, 15 Kasım Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başladı. Karşılaşmada Norveçli hakem E. Eskas düdük çaldı.
Mücadelede ev sahibi Belçika, sahasında İtalya'yı 4-1 mağlup etti ve Uluslar A Ligi'nde çeyrek final biletini kaptı.
MAÇTAN POZİSYONLAR
ESPOSİTO İŞ BAŞINDA!
İtalya, maçın henüz başında golücü ile öne geçti.
BERABERLİK DE CUYPER'DEN!
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Belçika, M. De Cuyper'in 15. dakikada attığı golle İtalya karşısında skoru 1-1'e getirdi.
BELÇİKA ÖNDE!
Ngoy, 21. dakikada kornerden kullanılan topta karambolden yararlandı ve Belçika'yı 2-1 öne geçirdi!
DOKU NELER YAPIYOR?
Doku, 3 kişinin arasından şahane sıyrıldı ve Donnarumma'nun sol köşesine yolladığı topla 25. dakikada skoru 3-1'e getirdi!
MAÇTA 4 GOL!
Belçika mücadelenin 2. yarısında skoru 4-1'e getiren golü buldu ve iyice rahatladı.