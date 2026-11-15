İspanya'nın çabası yetmedi! Gol düellosunu İngiltere kazandı
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan ve A Haber ekranlarından canlı yayınlanan mücadele, karşılıklı gollere sahne oldu. İngiltere, İspanya'yı 3-2 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup kapsamında İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren mücadeleye Metropolitano Stadyumu ev sahipliği yaptı. Saat 22.45'te başlayan karşılaşma, A Haber ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluştu.
KARŞILIKLI GOLLERE SAHNE OLAN MÜCADELEYİ İNGİLTERE KAZANDI
Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada İspanya ile İngiltere karşılıklı goller buldu. Toplam 5 golün kaydedildiği mücadelede rakibini 3-2 mağlup eden İngiltere, sahadan galibiyetle ayrıldı.
KANE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
İngiltere, Harry Kane'in penaltıdan kaydettiği golle İspanya karşısında 1-0 öne geçti.
İNGİLTERE FARKI 2'YE ÇIKARDI
İngiltere, Ezri Konsa'nın Declan Rice'ın asistinde kafa vuruşuyla kaydettiği golle İspanya karşısında farkı 2'ye çıkardı.
İNGİLTERE FARKA KOŞUYOR
İngiltere, 57. dakikada Ben White'ın kaydettiği golle İspanya karşısında farkı 3'e çıkardı.
İSPANYA PENALTIYLA FARKI AZALTTI
İspanya, Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan kaydettiği golle İngiltere karşısında farkı 2'ye indirdi: 1-3.
İSPANYA FARKI 1'E İNDİRDİ
İspanya, Nico Williams'ın Lamine Yamal'ın asistinde kaydettiği golle İngiltere karşısında farkı 1'e indirdi: 2-3.