İspanya'nın çabası yetmedi! Gol düellosunu İngiltere kazandı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan ve A Haber ekranlarından canlı yayınlanan mücadele, karşılıklı gollere sahne oldu. İngiltere, İspanya'yı 3-2 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.