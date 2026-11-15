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İspanya'nın çabası yetmedi! Gol düellosunu İngiltere kazandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İspanya'nın çabası yetmedi! Gol düellosunu İngiltere kazandı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan ve A Haber ekranlarından canlı yayınlanan mücadele, karşılıklı gollere sahne oldu. İngiltere, İspanya'yı 3-2 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup kapsamında İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren mücadeleye Metropolitano Stadyumu ev sahipliği yaptı. Saat 22.45'te başlayan karşılaşma, A Haber ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluştu.

İspanya'nın çabası yetmedi! Gol düellosunu İngiltere kazandı - 1

KARŞILIKLI GOLLERE SAHNE OLAN MÜCADELEYİ İNGİLTERE KAZANDI

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada İspanya ile İngiltere karşılıklı goller buldu. Toplam 5 golün kaydedildiği mücadelede rakibini 3-2 mağlup eden İngiltere, sahadan galibiyetle ayrıldı.

KANE PENALTI GOLÜYLE İNGİLTERE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

KANE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

İngiltere, Harry Kane'in penaltıdan kaydettiği golle İspanya karşısında 1-0 öne geçti.

GOL | İSPANYA 0-2 İNGİLTERE: KONSA SAHNEYE ÇIKTI!

İNGİLTERE FARKI 2'YE ÇIKARDI

İngiltere, Ezri Konsa'nın Declan Rice'ın asistinde kafa vuruşuyla kaydettiği golle İspanya karşısında farkı 2'ye çıkardı.

GOL | İSPANYA 0-3 İNGİLTERE: BEN WHİTE SAHNEYE ÇIKTI!

İNGİLTERE FARKA KOŞUYOR

İngiltere, 57. dakikada Ben White'ın kaydettiği golle İspanya karşısında farkı 3'e çıkardı.

GOL | İSPANYA 1-3 İNGİLTERE: OYARZABAL'DAN GERİ DÖNÜŞ ATEŞİ!

İSPANYA PENALTIYLA FARKI AZALTTI

İspanya, Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan kaydettiği golle İngiltere karşısında farkı 2'ye indirdi: 1-3.

GOL | İSPANYA 2-3 İNGİLTERE: WİLLİAMS GERİ DÖNÜŞ ATEŞİNİ YAKTI!

İSPANYA FARKI 1'E İNDİRDİ

İspanya, Nico Williams'ın Lamine Yamal'ın asistinde kaydettiği golle İngiltere karşısında farkı 1'e indirdi: 2-3.

Murat Akıncı
Editör
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