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Son söz Hırvatistan'ın! Çekya, deplasmanda istediğini alamadı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Son söz Hırvatistan'ın! Çekya, deplasmanda istediğini alamadı

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geldi. A Ligi 3. Grup mücadelesinde karşılıklı gollere sahne olan karşılaşmayı Hırvatistan, Çekya karşısında 2-1 kazandı. Bu sonuçla Hırvatistan sahadan 3 puanla ayrıldı.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan, A Ligi 3. Grup mücadelesinde Çekya'yı Osijek kentindeki Opus Arena'da konuk etti.

15 Kasım Pazar günü oynanan karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.45'te başladı. Mücadelede Portekizli hakem L. Godinho düdük çaldı.

Son söz Hırvatistan'ın! Çekya, deplasmanda istediğini alamadı - 1

Hırvatistan ile Çekya'yı karşı karşıya getiren mücadele, A Para ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluştu.

Dengeli geçen karşılaşmada iki takım da karşılıklı goller kaydetti. Mücadeleyi 2-1 kazanan Hırvatistan, sahadan 3 puanla ayrıldı.

GOL | HIRVATİSTAN 1-0 ÇEKYA: PERİSİC'TEN ERKEN GOL!

HIRVATİSTAN HIZLI BAŞLADI

Hırvatistan, Çekya karşısında Ivan Perisic'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün asistini Dion Beljo yaptı.

SKORA DENGE GELDİ

Çekya, Adam Hlozek'in kaydettiği golle Hırvatistan karşısında skora denge getirdi.

HIRVATİSTAN YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Hırvatistan, Lovro Majer'in Luka Vuskovic'in asistinde kaydettiği golle Çekya karşısında yeniden öne geçti: 2-1.

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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