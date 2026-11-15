Son söz Hırvatistan'ın! Çekya, deplasmanda istediğini alamadı

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geldi. A Ligi 3. Grup mücadelesinde karşılıklı gollere sahne olan karşılaşmayı Hırvatistan, Çekya karşısında 2-1 kazandı. Bu sonuçla Hırvatistan sahadan 3 puanla ayrıldı.