Kıran kırana geçen mücadelede Almanya, deplasmanda Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdı.

Uluslar A Ligi'nde "en iyi dördüncüler" sıralamasında Türkiye'nin play-off oynayabilmesi için Sırbistan'ın bu maçı puansız tamamlaması kritik önem taşıdı.

56. dakikada Sırbistan, Srdjan Babic'in golüyle farkı 2'ye indirdi. Duran top organizasyonunun ardından ceza sahası içinde topla buluşan Babic, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.

3. dakikada Srdjan Babic'in kendi kalesine attığı gol Almanya'yı 1-0 öne geçirdi! Gol, VAR incelemesi sonrasında onaylandı.

ALMANYA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Sırbistan ile Almanya arasında oynanan mücadeleyle devam ediyor. Grupta çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Almanya, topladığı 8 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Rakip fileleri 6 kez havalandıran ve kalesinde 3 gol gören Alman ekibi, deplasmanda Sırbistan'ı mağlup ederek puanını 8'e yükseltti.

SIRBİSTAN YİNE KAYBETTİ

Grupta çıktığı 5 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Sırbistan ise henüz puanla tanışamadı. Rakip filelere 4 gol gönderen ve kalesinde 11 gol gören Sırp ekibi, grubun son sırasında bulunuyor.