Uluslar Ligi'nde Almanya deplasmanda Sırbistan'ı mağlup etti: İşte maçta atılan goller
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun beşinci haftasında Sırbistan ile Almanya karşı karşıya geldi. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Almanya, deplasmanda kazanarak zirve yarışına ortak olmayı hedefledi. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, saat 22.45'te A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlandı. Mücadelede Almanya, konuk olduğu Sırbistan karşısında zorlanmadı ve 3-1'lik skorla 3 puanı kaptı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan, beşinci hafta mücadelesinde Almanya'yı Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda konuk etti.
Uluslar A Ligi'nde "en iyi dördüncüler" sıralamasında Türkiye'nin play-off oynayabilmesi için Sırbistan'ın bu maçı puansız tamamlaması kritik önem taşıdı.
Kıran kırana geçen mücadelede Almanya, deplasmanda Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
ALMANYA HIZLI BAŞLADI
3. dakikada Srdjan Babic'in kendi kalesine attığı gol Almanya'yı 1-0 öne geçirdi! Gol, VAR incelemesi sonrasında onaylandı.
ALMANYA 2. GOLÜ BULDU
13. dakikada Almanya, Florian Wirtz'in bireysel çabasıyla gelen gol sonrası farkı 2'ye çıkardı. Şimdi skor 2-0.
ALMANYA'DA GRUDA SAHNEDE!
50. dakikada Almanya, Brajan Gruda'nın golüyle farkı 3'e çıkardı. Joshua Kimmich'in pasında ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Gruda, topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi: Şimdi durum 3-0.
SIRBİSTAN PES ETMİYOR!
56. dakikada Sırbistan, Srdjan Babic'in golüyle farkı 2'ye indirdi. Duran top organizasyonunun ardından ceza sahası içinde topla buluşan Babic, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.
ALMANYA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Sırbistan ile Almanya arasında oynanan mücadeleyle devam ediyor. Grupta çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Almanya, topladığı 8 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Rakip fileleri 6 kez havalandıran ve kalesinde 3 gol gören Alman ekibi, deplasmanda Sırbistan'ı mağlup ederek puanını 8'e yükseltti.
SIRBİSTAN YİNE KAYBETTİ
Grupta çıktığı 5 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Sırbistan ise henüz puanla tanışamadı. Rakip filelere 4 gol gönderen ve kalesinde 11 gol gören Sırp ekibi, grubun son sırasında bulunuyor.