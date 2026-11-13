-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

UEFA Uluslar Ligi'nde nefes kesen mücadele! Moldova, Kazakistan'ı 2-1 mağlup etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
UEFA Uluslar Ligi'nde nefes kesen mücadele! Moldova, Kazakistan'ı 2-1 mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu C Ligi 3. Grup mücadelesinde Moldova ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Gruptaki beşinci maçlarına 3 puan hedefiyle çıkan iki takımın kıyasıya mücadelesinde kazanan, rakibini 2-1 mağlup eden Moldova oldu. Ev sahibi ekip, bu sonuçla hanesine 3 puan yazdırdı.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu C Ligi 3. Grup (C3 Grubu) kapsamında Moldova ile Kazakistan kozlarını paylaştı. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefledi. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, saat 20.00'de Zimbru Stadyumu'nda başladı.

KARŞILIKLI GOLLERİN ARDINDAN KAZANAN MOLDOVA

Kıyasıya mücadeleye sahne olan ve karşılıklı gollerin kaydedildiği karşılaşmada gülen taraf Moldova oldu. Rakibini 2-1 mağlup eden ev sahibi ekip, mücadeleden galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
Uluslar Ligi'nde kritik mücadele A Spor'da: Sırbistan'ın konuğu Almanya
Sonraki Haber
Uluslar Ligi'nde kritik mücadele A Spor'da: Sırbistan'ın konuğu Almanya
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın