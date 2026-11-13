UEFA Uluslar Ligi'nde nefes kesen mücadele! Moldova, Kazakistan'ı 2-1 mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu C Ligi 3. Grup mücadelesinde Moldova ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Gruptaki beşinci maçlarına 3 puan hedefiyle çıkan iki takımın kıyasıya mücadelesinde kazanan, rakibini 2-1 mağlup eden Moldova oldu. Ev sahibi ekip, bu sonuçla hanesine 3 puan yazdırdı.