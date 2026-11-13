UEFA Uluslar Ligi'nde nefes kesen mücadele! Moldova, Kazakistan'ı 2-1 mağlup etti
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UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu C Ligi 3. Grup mücadelesinde Moldova ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Gruptaki beşinci maçlarına 3 puan hedefiyle çıkan iki takımın kıyasıya mücadelesinde kazanan, rakibini 2-1 mağlup eden Moldova oldu. Ev sahibi ekip, bu sonuçla hanesine 3 puan yazdırdı.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu C Ligi 3. Grup (C3 Grubu) kapsamında Moldova ile Kazakistan kozlarını paylaştı. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefledi. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, saat 20.00'de Zimbru Stadyumu'nda başladı.
KARŞILIKLI GOLLERİN ARDINDAN KAZANAN MOLDOVA
Kıyasıya mücadeleye sahne olan ve karşılıklı gollerin kaydedildiği karşılaşmada gülen taraf Moldova oldu. Rakibini 2-1 mağlup eden ev sahibi ekip, mücadeleden galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.