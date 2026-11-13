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Almanya, Sırbistan karşısında golü buldu! İşte skoru 1-0'a getiren o anlar
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Almanya, Sırbistan karşısında golü buldu! İşte skoru 1-0'a getiren o anlar

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. grup maçında Almanya, S. Babic 'in 3. dakikada kendi kalesine attığı golle Sırbistan karşısında skoru 1-0’a getirdi.

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