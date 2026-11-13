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Almanya, Sırbistan karşısında farkı açtı! İşte skoru 2-0'a getiren gol
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Almanya, Sırbistan karşısında farkı açtı! İşte skoru 2-0'a getiren gol

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. grup maçında Almanya, F. Wirtz'in 14. dakikada attığı golle Sırbistan karşısında skoru 2-0’a getirdi.

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