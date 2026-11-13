Komşu Amsterdam'da darmadağın! Hollanda, Yunanistan'ı 7-0 mağlup etti
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Hollanda ile Yunanistan arasında oynanan kritik mücadeleyle devam etti. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmada rakibi karşısında gol yağdıran Hollanda, Yunanistan'ı 7-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile Yunanistan kozlarını paylaştı.
Büyük çekişmeye sahne olması beklenen mücadelede ev sahibi Hollanda, oyunun kontrolünü baştan sona elinde tuttu. Rakibi karşısında mücadeleye ağırlığını koyan Portakallar, Yunanistan'a adeta gol yağdırdı.
Hücumda etkili bir performans sergileyen Hollanda, rakibini 7-0 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı ve hanesine 3 puan yazdırdı.
HOLLANDA ÖNE GEÇTİ
Hollanda, Yunanistan karşısında aradığı golü buldu. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında Crysencio Summerville'in kaydettiği golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.
HOLLANDA 2. GOLÜ BULDU
Hollanda, Yunanistan karşısında farkı ikiye çıkardı. İlk golün ardından baskısını sürdüren ev sahibi ekip, Tijani Reijnders'in kaydettiği golle 12. dakikada skoru 2-0'a getirdi.
HOLLANDA FARKA KOŞUYOR
Hollanda, Yunanistan karşısında farkı üçe çıkardı. Donyell Malen'in asistinde Tijani Reijnders, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek skoru 3-0'a taşıdı.
YUNANİSTAN'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI
Yunanistan'ın Fotis Ioannidis ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
HOLLANDA'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
Hollanda, Yunanistan karşısında farkı dörde çıkardı. Denzel Dumfries'in asistinde Tijani Reijnders, kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü kaydederek skoru 4-0'a taşıdı.
HOLLANDA'DAN GOL YAĞMURU
Hollanda, Yunanistan karşısında farkı beşe çıkardı. Donyell Malen'in asistinde Jurrien Timber, topu ağlarla buluşturarak skoru 5-0'a taşıdı.
YUNANİSTAN KALESİNDE ÇARESİZ
Hollanda, Yunanistan karşısında gol yağmurunu sürdürüyor. Denzel Dumfries'in asistinde Jurrien Timber, kendisinin ikinci, takımının altıncı golünü kaydederek skoru 6-0'a getirdi.
HOLLANDA FARKA UÇUYOR
Hollanda, Yunanistan karşısında farkı yediye çıkardı. Denzel Dumfries'in asistinde Donyell Malen, topu ağlarla buluşturarak skoru 7-0'a getirdi.