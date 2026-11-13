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Komşu Amsterdam'da darmadağın! Hollanda, Yunanistan'ı 7-0 mağlup etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Komşu Amsterdam'da darmadağın! Hollanda, Yunanistan'ı 7-0 mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Hollanda ile Yunanistan arasında oynanan kritik mücadeleyle devam etti. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmada rakibi karşısında gol yağdıran Hollanda, Yunanistan'ı 7-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile Yunanistan kozlarını paylaştı.

Büyük çekişmeye sahne olması beklenen mücadelede ev sahibi Hollanda, oyunun kontrolünü baştan sona elinde tuttu. Rakibi karşısında mücadeleye ağırlığını koyan Portakallar, Yunanistan'a adeta gol yağdırdı.

Hücumda etkili bir performans sergileyen Hollanda, rakibini 7-0 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı ve hanesine 3 puan yazdırdı.

HOLLANDA, YUNANİSTAN KARŞISINDA ÖNE GEÇTİ!

HOLLANDA ÖNE GEÇTİ

Hollanda, Yunanistan karşısında aradığı golü buldu. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında Crysencio Summerville'in kaydettiği golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

HOLLANDA'DAN YUNANİSTAN'A PEŞ PEŞE GOLLER!

HOLLANDA 2. GOLÜ BULDU

Hollanda, Yunanistan karşısında farkı ikiye çıkardı. İlk golün ardından baskısını sürdüren ev sahibi ekip, Tijani Reijnders'in kaydettiği golle 12. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

HOLLANDA-YUNANİSTAN MAÇINDA ÜÇÜNCÜ GOL!

HOLLANDA FARKA KOŞUYOR

Hollanda, Yunanistan karşısında farkı üçe çıkardı. Donyell Malen'in asistinde Tijani Reijnders, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek skoru 3-0'a taşıdı.

YUNANİSTAN'IN GOL SEVİNCİ YARIM KALDI!

YUNANİSTAN'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Yunanistan'ın Fotis Ioannidis ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

HOLLANDA FARKI DÖRDE ÇIKARDI!

HOLLANDA'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Hollanda, Yunanistan karşısında farkı dörde çıkardı. Denzel Dumfries'in asistinde Tijani Reijnders, kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü kaydederek skoru 4-0'a taşıdı.

HOLLANDA DURDURULAMIYOR!

HOLLANDA'DAN GOL YAĞMURU

Hollanda, Yunanistan karşısında farkı beşe çıkardı. Donyell Malen'in asistinde Jurrien Timber, topu ağlarla buluşturarak skoru 5-0'a taşıdı.

HOLLANDA'DAN YUNANİSTAN'A GOL YAĞMURU!

YUNANİSTAN KALESİNDE ÇARESİZ

Hollanda, Yunanistan karşısında gol yağmurunu sürdürüyor. Denzel Dumfries'in asistinde Jurrien Timber, kendisinin ikinci, takımının altıncı golünü kaydederek skoru 6-0'a getirdi.

DONYELL MALEN'DA GOLCÜLER KERVANINA KATILDI!

HOLLANDA FARKA UÇUYOR

Hollanda, Yunanistan karşısında farkı yediye çıkardı. Denzel Dumfries'in asistinde Donyell Malen, topu ağlarla buluşturarak skoru 7-0'a getirdi.

#Hollanda #Yunanistan
Serhat Bülki
Editör
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