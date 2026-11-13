Komşu Amsterdam'da darmadağın! Hollanda, Yunanistan'ı 7-0 mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Hollanda ile Yunanistan arasında oynanan kritik mücadeleyle devam etti. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmada rakibi karşısında gol yağdıran Hollanda, Yunanistan'ı 7-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.