Uluslar Ligi'nde Slovenya - İsviçre maçında golsüz beraberlik

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunun 5. hafta karşılaşmaları devam ediyor. B Ligi 1. Grup'ta Slovenya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Dört maçta dört galibiyet elde eden İsviçre, A Ligi'ne yükselme hedefiyle sahaya çıkarken Slovenya ise zirve yarışından kopmamak için mücadele etti. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı. Kıran kırana geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sonuçlandı.