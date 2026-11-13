Uluslar Ligi'nde Slovenya - İsviçre maçında golsüz beraberlik
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunun 5. hafta karşılaşmaları devam ediyor. B Ligi 1. Grup'ta Slovenya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Dört maçta dört galibiyet elde eden İsviçre, A Ligi'ne yükselme hedefiyle sahaya çıkarken Slovenya ise zirve yarışından kopmamak için mücadele etti. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı. Kıran kırana geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sonuçlandı.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunun 5. hafta heyecanında gözler, B1 Grubu'ndaki kritik Slovenya-İsviçre mücadelesine çevrildi.
B Ligi 1. Grup'taki kritik mücadelede Slovenya, konuk ettiği İsviçre ile golsüz berabere kaldı.
İLK YARIDAN NOTLAR
6. dakika: İsviçre'de Sascha Britschgi'nin sağ kanattan yaptığı ortada altıpasın sağ tarafında topa kafayla vuran Dan Ndoye, meşin yuvarlağı az farkla yandan auta gönderdi.
10. dakika: İsviçre'de yaşanan duraklama nedeniyle oyun kısa süreliğine durdu. Karşılaşma 15. dakikada yeniden başladı.
25. dakika: İsviçre'de Zachary Athekame'nin sağ kanattan yaptığı ortada Nico Elvedi'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşu savunmadan döndü. Aynı dakikada Manuel Akanji'nin pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Denis Zakaria'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Jan Oblak kurtardı.
27. dakika: Slovenya'da Danijel Sturm'un pasıyla ceza sahası dışından şutunu çeken Zan Vipotnik'in vuruşunda kaleci Gregor Kobel gole izin vermedi.
42. dakika: İsviçre'de Remo Freuler'in pasıyla ceza sahası dışından sağ ayağıyla sert bir şut çıkaran Michel Aebischer'in vuruşunu Slovenya kalecisi Jan Oblak kurtardı.
45+2. dakika: İsviçre'de Remo Freuler'in pasında ceza sahası dışından şutunu çeken Zachary Athekame'nin vuruşu savunmaya takıldı.
45+5. dakika: Slovenya'da Srdjan Kuzmic'in ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruş savunmadan döndü.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
50. dakika: Slovenya'da Srdjan Kuzmic, Dan Ndoye'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
57. dakika: İsviçre'de Dan Ndoye'nin pasıyla ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çeken Michel Aebischer, topu üstten auta gönderdi.
58. dakika: Slovenya'da Aljosa Matko'nun pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Srdjan Kuzmic'in sağ ayağıyla yaptığı vuruş savunmadan döndü.
61. dakika: İsviçre'de Zeki Amdouni'nin pasıyla ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çeken Fabian Rieder, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
64. dakika: Slovenya'da Srdjan Kuzmic'in ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruş savunmaya takıldı. Aynı dakikada Adam Gnezda Cerin'in korner sonrası yaptığı ortada Jaka Bijol'un ceza sahası içinden kafa vuruşu yandan auta çıktı.
77. dakika: İsviçre'de Sascha Britschgi'nin ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruş az farkla yandan auta gitti.
80. dakika: İsviçre'nin hızlı gelişen atağında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Dan Ndoye'nin sağ ayağıyla yaptığı vuruş az farkla yandan auta çıktı.
87. dakika: İsviçre'de Dan Ndoye oyundan çıkarken yerine Samuel Ballet dahil oldu.
90+2. dakika: İsviçre'de Fabian Rieder'in yerine Ricardo Rodriguez oyuna girdi.
90+2. dakika: Karşılaşmanın son düdüğü çaldı. Slovenya ile İsviçre arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi: 0-0.