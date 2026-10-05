Yıldızların randevusunda muhteşem geri dönüş! Fransa, Belçika’yı 4-1 mağlup etti
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarında yayınlanan zorlu ve çekişmeli mücadelede Fransa, 1-0 geriye düşmesine rağmen art arda bulduğu gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı. İşte mücadelede yaşananlar...
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Fransa, yeni sezonun dördüncü maçında Belçika'yı Paris'teki Stade de France'da konuk etti.
A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 21.45'te başladı. Karşılaşmayı İskoç hakem Nick Walsh yönetti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Belçika, bulduğu golle deplasmanda 1-0 öne geçti ve rakibi üzerinde baskı kurdu.
Ancak pes etmeyen ve taraftarının desteğini arkasına alan Fransa, gösterdiği reaksiyonla oyunun kontrolünü ele aldı.
Art arda geliştirdiği etkili ataklarla rakip savunmayı zorlayan "Horozlar", peş peşe bulduğu gollerle skoru lehine çevirdi ve sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı.
BELÇİKA DEPLASMANDA ÖNDE
Dodi Lukebakio, Romeo Lavia'nın süper pasını değerlendirdi ve Belçika'yı Fransa karşısında öne geçirdi.
FRANSA BERABERLİĞİ YAKALADI
Fransa, D. Doue'nin 77. dakikada kaydettiği golle Belçika karşısında beraberliği yakaladı.
FRANSA ÖNE GEÇTİ
Fransa, R. Cherki'nin 81. dakikada kaydettiği golle Belçika karşısında 2-1 öne geçti.
FRANSA FARKI 2'YE ÇIKARDI
Fransa, M. Olise'nin 88. dakikada kaydettiği golle Belçika karşısında farkı ikiye çıkardı ve skoru 3-1'e getirdi.
OLISE SKORU BELİRLEDİ
Fransa, M. Olise'nin 91. dakikada kaydettiği golle Belçika karşısında farkı üçe çıkardı ve skoru 4-1'e getirdi.