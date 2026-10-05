Yıldızların randevusunda muhteşem geri dönüş! Fransa, Belçika’yı 4-1 mağlup etti

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarında yayınlanan zorlu ve çekişmeli mücadelede Fransa, 1-0 geriye düşmesine rağmen art arda bulduğu gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı. İşte mücadelede yaşananlar...