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Yıldızların randevusunda muhteşem geri dönüş! Fransa, Belçika’yı 4-1 mağlup etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yıldızların randevusunda muhteşem geri dönüş! Fransa, Belçika’yı 4-1 mağlup etti

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarında yayınlanan zorlu ve çekişmeli mücadelede Fransa, 1-0 geriye düşmesine rağmen art arda bulduğu gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı. İşte mücadelede yaşananlar...

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Fransa, yeni sezonun dördüncü maçında Belçika'yı Paris'teki Stade de France'da konuk etti.

A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 21.45'te başladı. Karşılaşmayı İskoç hakem Nick Walsh yönetti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Belçika, bulduğu golle deplasmanda 1-0 öne geçti ve rakibi üzerinde baskı kurdu.

Yıldızların randevusunda muhteşem geri dönüş! Fransa, Belçika’yı 4-1 mağlup etti - 1

Ancak pes etmeyen ve taraftarının desteğini arkasına alan Fransa, gösterdiği reaksiyonla oyunun kontrolünü ele aldı.

Art arda geliştirdiği etkili ataklarla rakip savunmayı zorlayan "Horozlar", peş peşe bulduğu gollerle skoru lehine çevirdi ve sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı.

LAVİA'DAN HARİKA ASİST: LUKEBAKİO'DAN KLAS BİTİRİŞ!

BELÇİKA DEPLASMANDA ÖNDE

Dodi Lukebakio, Romeo Lavia'nın süper pasını değerlendirdi ve Belçika'yı Fransa karşısında öne geçirdi.

FRANSA, BELÇİKA KARŞISINDA EŞİTLİĞİ YAKALADI

FRANSA BERABERLİĞİ YAKALADI

Fransa, D. Doue'nin 77. dakikada kaydettiği golle Belçika karşısında beraberliği yakaladı.

FRANSA, BELÇİKA KARŞISINDA ÖNE GEÇTİ

FRANSA ÖNE GEÇTİ

Fransa, R. Cherki'nin 81. dakikada kaydettiği golle Belçika karşısında 2-1 öne geçti.

FRANSA FARKI İKİYE ÇIKARDI

FRANSA FARKI 2'YE ÇIKARDI

Fransa, M. Olise'nin 88. dakikada kaydettiği golle Belçika karşısında farkı ikiye çıkardı ve skoru 3-1'e getirdi.

OLİSE BİR KEZ DAHA SAHNEDE! FRANSA FARKI ÜÇE ÇIKARDI

OLISE SKORU BELİRLEDİ

Fransa, M. Olise'nin 91. dakikada kaydettiği golle Belçika karşısında farkı üçe çıkardı ve skoru 4-1'e getirdi.

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