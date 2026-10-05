Kıbrıs Rum Kesimi sahasında Letonya’yı mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. C Ligi mücadelesinde Kıbrıs Rum Kesimi ile Letonya karşı karşıya geldi. Kıbrıs Rum Kesimi, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.