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Kıbrıs Rum Kesimi sahasında Letonya’yı mağlup etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kıbrıs Rum Kesimi sahasında Letonya’yı mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. C Ligi mücadelesinde Kıbrıs Rum Kesimi ile Letonya karşı karşıya geldi. Kıbrıs Rum Kesimi, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde futbolseverlerin merakla takip ettiği mücadele geride kaldı. Kıran kırana geçen 90 dakikanın ardından rakibine üstünlük kuran Kıbrıs Rum Kesimi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını ortaya koydu.

LETONYA SAHADAN ELİ BOŞ AYRILDI

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Letonya'nın çabaları puan almak için yeterli olmadı. Rakibine 2-1 mağlup olan Letonya sahadan puansız ayrılırken, galibiyete uzanan Kıbrıs Rum Kesimi hanesine yazdırdığı 3 puanla moral depoladı.

#Letonya #Kıbrıs Rum Kesimi
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