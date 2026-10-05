Romanya-İsveç karşılaşmasında tek golle kazanan konuk ekip

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede Romanya ve İsveç karşı karşıya geldi. B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıktı. Saat 21.45’te başlayan kritik karşılaşma A Para'dan canlı yayınlandı. İveç, konuk olduğu Romanya deplasmanında tek golle 3 puanı aldı.