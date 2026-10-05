Romanya-İsveç karşılaşmasında tek golle kazanan konuk ekip
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede Romanya ve İsveç karşı karşıya geldi. B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıktı. Saat 21.45’te başlayan kritik karşılaşma A Para'dan canlı yayınlandı. İveç, konuk olduğu Romanya deplasmanında tek golle 3 puanı aldı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin mücadeletek saci ekiplerinden Romanya, yeni sezonun dördüncü maçında İsveç'i Bükreş'teki Arena Nationala'da konuk etti.
B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 21.45'te başladı. Maçta Azerbaycanlı hakem Elçin Məsiyev düdük çaldı.
Konuk ekip İsveç, Romanya'yı 1-0 yendi.
ROMANYA-İSVEÇ MAÇI A PARA'DA
Arena Nationala'da oynanan maç 21.45'te başladı. Grubun diğer maçında aynı saatte Bosna-Hersek evinde Polonya'yı konuk etti.
MAÇTA İLK 11'LER
ROMANYA: Hindrich, Rațiu, Coubiș, Ilie, Bancu, Marin, Dragomir, Stanciu, Man, Olaru, Tănase
İSVEÇ: Johansson, Gudmundsson, Lindelöf, Smith, Beijmo, Nanasi, Bergvall, Karlström, Bernhardsson, Gyökeres, Zeneli
KARŞILAŞMADAN POZİSYONLAR
SİFTAH GYÖKERES'TEN
Viktor Gyökeres, Uluslar Ligi'nde gollerine devam ediyor.
MAÇTAN NOTLAR
3' GOL | Romanya 0-1 İsveç: Viktor Gyökeres, çok yakın mesafeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve İsveç'i 1-0 öne geçirdi.
33' İsveç gole yaklaştı: Köşe vuruşunun ardından Eric Smith'in pasında Viktor Gyökeres, altıpasın sol tarafından kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.
36' Romanya'dan atak: Dennis Man'ın pasında Nicolae Stanciu, ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çekti ancak savunma topu bloke etti.
45+1' İsveç'ten kafa vuruşu: Duran topun ardından Sebastian Nanasi'nin ortasında Eric Smith, ceza sahası merkezinden kafayı vurdu ancak top sağdan auta gitti.
45+2' İlk yarı sona erdi: İsveç, Viktor Gyökeres'in 13. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına Romanya karşısında 1-0 önde gitti.
84' Romanya gole yaklaştı: Alexandru Cicâldău'nun ortasında Dennis Man, ceza sahası merkezinden kafa vuruşunu yaptı. İsveç kalecisi Viktor Johansson, sağ üst köşeye giden topu kurtardı.
90' MAÇ SONUCU: Romanya 0-1 İsveç