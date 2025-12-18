Yeni dizi geliyor: "Aynı Yağmur Altında" kadrosu ilk kez buluştu!
Yapımını Baba Yapım’ın, Proje Tasarımını Hasan Burak Kalaycı’nın üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Ali Balcı’nın oturduğu atv’nin yeni dizisi “Aynı Yağmur Altında”dan ilk kare yayınlandı.
Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizinin çekim öncesi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, oyuncular ilk kez okuma provasında bir araya geldi. Tüm kadronun bir arada olduğu okuma provasından gelen kareler, izleyicide merak uyandırdı.
Oyuncu kadrosu
Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, önümüzdeki günlerde sete çıkacak olan "Aynı Yağmur Altında"nın oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt ve Türkü Turan yer alıyor.
Aşk, kesişen yollar ve sırlarUsta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin kısaca konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir.
Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur.
Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…
Güçlü kalemlerden, etkileyici bir hikaye
Senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın üstlendiği "Aynı Yağmur Altında" güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesi yakında atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üç aylar 2025: Recep ayı ilk gecesi namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
- Yılbaşında neden kokina çiçeği alınır, ne anlama geliyor? Kokina çiçeği bakımı nasıl yapılır?
- MEB AGS 10 bin öğretmen ataması: Branş ve kontenjanlar ne zaman açıklanacak?
- Kışın en sert dönemi zemheri geliyor! Meteoroloji kritik tarihi verdi: Buz, kırağı
- Gemini 3 Flash nedir, ne işe yarar? Google’dan yeni model
- Yıllarca boşuna uğraşmışız! Uzun yaşamın sırrı bambaşkaymış: Ne diyet ne spor…
- Selena’nın Nazlı’sıydı! Dilara Kurtulmuş’tan mutluluk pozu geldi: Evlilik yolunda ilk adım
- Kuruluş Orhan’ın Boran’ı Yiğit Uçan kimdir, kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı?
- İlçe ilçe duyuruldu! İstanbul’da 10 saatlik elektrik kesintisi: BEDAŞ-AYEDAŞ güncel liste
- Şendul Şaban nerede, ne zaman çekildi? Filmin konusu ve oyuncuları
- SGK 1000 personel alımı! Başvurular başladı mı, ne zaman? Başvuru şartları neler?
- Sahte Kabadayı filmi ne zaman, nerede çekildi? Sahte Kabadayı konusu ve oyuncuları