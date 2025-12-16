Müge Anlı ATV canlı izle! 16 Aralık Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tek parça

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan'a ne oldu? / ATV

EMİNE YILDIRIMCAN DOSYASI YENİDEN AÇILDI

1995 yılında Adana'da henüz 4 yaşındayken sırra kadem basan Emine Yıldırımcan'ın akıbeti araştırılma devam ediyor. Cinayet iddialarının odağındaki isimlerden biri olan annesi Raziye Yıldız, Müge Anlı ekibine konuştu.

Ömer Yıldırımcan'dan boşandıktan sonra birlikte yaşamaya başladığı Ercan Yılmaz'ın kızına zarar verdiğini söyleyen anne Raziye Yıldız, "Ercan, kızımın ve kızlarının yanında bana şiddet uyguladı" dedi. Kızını para karşılığı başka birine verdiği iddialarını da reddeden anne Raziye Yıldız, evladına ne olduğunu öğrenmek istedi.

İddiaların odağında bir diğer isim üvey baba Ercan Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. 4 yaşındaki Emine'nin kaybından 15 yıl sonra adalet karşısına çıktığını söyleyen Ercan Yılmaz, "Emine'nin öz babası da bütün suçun Raziye'de olduğunu söyledi" dedi. Cinayet şüphelisi olarak yıllar önce tutuklanan Ercan Yılmaz'ın 52 yıl ceza aldığı ama 5 yıl cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

KAN DONDURAN İTİRAF

Ercan Yılmaz'ın öz kızı canlı yayına bağlanarak herkesi şoke eden bir itirafta bulundu. Babasının gözleri önünde Emine'yi öldürdüğünü ve parçalara böldüğünü söyleyen Ercan Yılmaz'ın kızı, yaşadıklarını gözyaşları içinde Müge Anlı'ya anlattı.

Babasının Emine'yi öldürdüğünü gördüğü için kendisini de tehdit ettiğini söyleyen Ercan Yılmaz'ın kızı, "Babam, 4 yaşındaki Emine'yi makinada parçaladı" dedi.

6 çocuğundan 4'ü engelli olan Mürsel Aydın, kızının kandırıldığını ve 400 Bin TL'lerine el konulduğunu söyleyerek Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. 15 yaşındaki zihinsel engelli çocuğundan 60 gr bilezik aldığı söylenen 21 yaşındaki Kadir, canlı yayına babasıyla birlikte geldi. İddiaları kabul eden ve 400 Bin TL'yi harcadığını söyleyen genç, "Kızın 15 yaşında olduğunu bilmiyordum" dedi.