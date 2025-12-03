atv Müge Anlı canlı izle! 3 Aralık Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sami Kırkuşu'nun şüpheli ölümünde olay yerinden gidişiyle akıllarda soru işareti bırakan Sibel Yılmaz için bu ilişkinin önünde en büyük engel kızıydı. Sibel Yılmaz'ın kızı Seyhan Yüksel Müge Anlı ekibine önemli açıklamalarda bulundu.

Anlattığına göre annesinin yasak ilişkisini Sami Kırkuşu ölmeden 10 gün önce öğrenmişti. Bu ilişkiye izin vermeyeceğini söyleyen Seyhan Yüksel, "Ölümünden 3 gün önce Sami Kırkuşu ile karşılaştık ve benden saklandı" dedi.

Sami Kırkuşu ile en son Antalya Falezler'de görüşen Sibel Yılmaz, olay gününü anlattı. Konuştuklarını tam olarak hatırlamadığını söyleyen Sibel Yılmaz, ayrılmalarına dair konuştuğunu anlattı.

Sami Kırkuşu'nun şüpheli ölümünde kuşku oklarının yöneldiği sevgilisi Sibel Yılmaz ve Sibel Yılmaz'ın kızı Seyhan Yüksel'i tanıyan bir tanık Müge Anlı ekibine konuştu.

Sami Kırkuşu ile son görüşmelerinden neler konuştuğunu anlatan Seyhan Yüksel, "Annem ile bana iftira atıyorlar" dedi. Gönlüme söz geçiremedim diyen Sibel Yılmaz ise "Gönlüme söz geçiremedim, eşi üzülmesin diye konuşamıyorum" dedi.