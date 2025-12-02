Müge Anlı atv canlı izle: 2 Aralık 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

27 Ekim'de Antalya Falezler'de cenazesi bulunan 4 çocuk babası Sami Kurkuşu'nun cinayete kurban gittiği düşünülüyor. Şüphe bulutları ise 44 yaşındaki adamın son görüştüğü ve 20 yıllık geçmişinin olduğu evli sevgilisi Sibel Yılmaz üzerindeydi.

Sami Kurkuşu ölmeden bir gün önce ihaneti öğrendiğini söyleyen eşi Cemile Kurkuşu, "Eşimin ölümünde Sibel Yılmaz sorumlu" dedi. İddiaların odağındaki sevgili Sibel Yılmaz ise yayına katılarak şoke edici açıklamalarda bulundu.

SAMİ KURKUŞU NASIL ÖLDÜ?

Falezdeki faciadan önce Sami Kurkuşu ile arasında geçenleri anlatan Sibel Yılmaz, ilişkilerinin nasıl başladığını anlattı. 20 yıldır birbirlerini unutamadıklarını söyleyen Sibel Yılmaz son konuşmalarında ilişkilerini bitirmek için buluştuklarını anlattı.

Canlı yayına bağlanan Sami Kurkuşu'nun arkadaşı, ölmeden 20 gün önce arkadaşının kendisine hayatında evli bir kadının olduğunu ve eşinin 10 gün sonra cezaevinden çıkacağını söylediğini açıkladı. Sami Kurkuşu'nun 27 Ekim'de yaşamını yitirdiği yerden canlı yayın yapıldı.

İddiaların odağındaki sevgili Sibel Yılmaz, oturdukları yeri ve neler konuştuklarını anlattı. Sami Kurkuşu'nun yanından kalkıp gittiğini söyleyen Sibel Yılmaz, sevgilisinin Falezler'den kendisini attığını görmediğini söyledi.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Altın 61 Ödülleri'nde "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" seçildi. Müge Anlı ödülünü İstanbul Üniversitesi Gazeticilik Bölümü öğrencileri Rümeysa Kocaman ile Maliye Bölümü öğrencisi Sedef Şahin'in elinden aldı.