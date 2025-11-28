28 Kasım 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 12:20 Güncelleme: 28.11.2025 12:39
Emlak zengini Abuzer Çektir’in acı sonu! İddialar Müge Anlı’yı bile şoke etti

Adıyaman’da eşiyle birlikte yaşadığı evde 12 Kasım 2024 tarihinde hayatını kaybeden gayrimenkul zengini Abuzer Çektir’in ölümü, ailesi tarafından şüpheli bulundu. Kızı Mesude Çektir, babasının ölümünden üvey annesini sorumlu tuttuğunu belirterek, Müge Anlı'da şoke eden iddialarda bulundu.

68 yaşındaki Abuzer Çektir, 12 Kasım 2024'te yatağında ölü bulundu. 5 çocuk ve 10 torun sahibi olan Çektir'in ölümü, ailesi tarafından şüpheli bulundu.

"BU KADIN BENİ ZEHİRLEYECEK"

Çocuklarının iddiasına göre, Abuzer Çektir, ölmeden birkaç gün önce çocuklarına "Bu kadın beni zehirleyecek, elinden hiçbir şey yiyip içmek istemiyorum" diyerek eşi Keziban Çektir'ten korktuğunu dile getirdi.

Mesude Çektir, babasının ölümünden sonra olayın şüpheli olduğunu savunarak savcılığa başvurdu.

1 YIL İÇİNDE HEM BABASINI HEM DE KARDEŞİNİ KAYBETTİ

İddialara göre, Mesude'nin erkek kardeşi, üvey annenin kızıyla evliydi. Babasının ölümünün ardından üvey annenin kızı, eşinden ayrılmaya çalıştı; Mesude ise kısa süre içinde hem babasını hem de kardeşini kaybetti.

KİRA TOPLAMA DERDİNE DÜŞTÜ

Gayrimenkul zengini Abuzer Çektir'in İstanbul'da 11 daire ve 7 ev ile 100 dönüm arazisi bulunduğu, evinde ayrıca yaklaşık 1 kilo altını olduğu belirtildi. Kızı Mesude'nin iddiasına göre, üvey anne, eşi öldükten sonra kiracılara yeni IBAN numarası vererek ödemelerin buraya yapılmasını istedi.

Daha şoke edici iddialar da ortaya çıktı: Keziban Çektir, Abuzer'le evlenmeden önce 9 çocuk annesi olduğunu gizleyip "Sadece 3 çocuğum var, sana da boy boy çocuk doğururum" demiş. Hatta daha eski eşinden bitmeden Çektir'den süt parası adı altında başlık parası da almış.

TEHDİT ETTİ

Şüphelerin odağındaki Keziban Çektir, eşinin ölümünden sonra da üvey kızlarına, babasının ölümünde kendisini suçlamamaları gerektiğini söyleyerek "Mustafa'nın getirdiği krem yüzünden öldü" diyerek tehdit etmiş.

