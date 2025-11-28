Emlak zengini Abuzer Çektir’in acı sonu! İddialar Müge Anlı’yı bile şoke etti

1 YIL İÇİNDE HEM BABASINI HEM DE KARDEŞİNİ KAYBETTİ

İddialara göre, Mesude'nin erkek kardeşi, üvey annenin kızıyla evliydi. Babasının ölümünün ardından üvey annenin kızı, eşinden ayrılmaya çalıştı; Mesude ise kısa süre içinde hem babasını hem de kardeşini kaybetti.

Kaynak: ATV

KİRA TOPLAMA DERDİNE DÜŞTÜ

Gayrimenkul zengini Abuzer Çektir'in İstanbul'da 11 daire ve 7 ev ile 100 dönüm arazisi bulunduğu, evinde ayrıca yaklaşık 1 kilo altını olduğu belirtildi. Kızı Mesude'nin iddiasına göre, üvey anne, eşi öldükten sonra kiracılara yeni IBAN numarası vererek ödemelerin buraya yapılmasını istedi.