Gözleri KaraDeniz'de Güneş İstanbul'a gitme kararı aldı!
atv'nin Salı akşamları ekrana gelen O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi.
atv'nin iddialı dizisi "Gözleri KaraDeniz", dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi.
13. Bölümde neler yaşandı?
Azil, öğrendiği gerçekle Güneş'i gelinlikle deniz kıyısında bıraktı. Ne kadar severse sevsin kendi nikahına gitmedi. Güneş'in bu gerçeği ondan saklamasını kabullenemedi.
Azil'in annesinin intiharına dair iki gün önce öğrendiği bu bilginin faturasının kendisine kesilmesine çok üzülen Güneş ise İstanbul'a gitme kararı aldı.
Dursun ve Fatoş ikili bir araya getirmeye çalışarak Güneş ve Azil'i yemekte bir araya getirirdiler ancak bu buluşmadan da sonuç çıkmadı Azil geri adım atmadı.
Ninesine, Babasına ve Güneş'e çok kırgın olan ve onları hayatından çıkartan Azil, emniyetten kendisine teklif edilen özel görevi kabul ederek İgor'un peşine düştü.
Mehmet ise bu gelişme karşısında çok sevindi ve Güneş'e yakınlık gösterdi. Ali Kemal'in planlarını Osman Maçari'ye anlatan Fetiye abisi tarafından dışlandı.
Fetiye bir süre Maçari konağında kalmaya karar verdi. Olanlara dayanamayan Nene ise kalp krizi geçirdi. Olanları öğrenen Güneş de hastaneye desteğe geldi. Havva ise Sado'ya tepkisini sürdürür.
