17 Kasım 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2025 12:47 Güncelleme: 17.11.2025 12:48
Kuruluş Orhan'a 2 yeni isim! Ekranlarda fırtına estirecek

atv ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Orhan'a iki yeni oyuncu daha dahil oldu. Sevilen oyuncu Uğur Pektaş dizide Kayının korkusuz alpi, her türlü pusatın ustası Abdurrahman’a hayat verirken; Ahmet Olgun Sünear ise Orhan Bey’in can dostu, Kayı’nın heybetli alpi Kan Turalı karakterini canlandıracak.

atv'nin yeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona müthiş bir başlangıç yapan dizisi Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna iki önemli isim daha katıldı. Yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekrana bağlayan, ilgiyle izlenen ve tam not alan Kuruluş Orhan'ın kadrosuna televizyon ekranlarının iki başarılı oyuncusu, Uğur Pektaş ve Ahmet Olgun Sünear dahil oldu.

Uğur Pektaş dizide Kayının korkusuz alpi, her türlü pusatın ustası Abdurrahman'a hayat verirken; Ahmet Olgun Sünear ise Orhan Bey'in can dostu, Kayı'nın heybetli alpi Kan Turalı karakterini canlandıracak.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan ilk üç bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

