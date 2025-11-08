"Kim Milyoner Olmak İster?" ödül dağıtmaya doymuyor!
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?", yine heyecan dolu bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkıyor.
"Kim Milyoner Olmak İster" ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.
Seyircilerin yoğun ilgisiyle klasikleşen program, her bölümde yeni rekorlara ve unutulmaz hikâyelere ev sahipliği yapıyor.
En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster atv'de.
