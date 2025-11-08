08 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Televizyon Haberleri "Kim Milyoner Olmak İster?" ödül dağıtmaya doymuyor!

"Kim Milyoner Olmak İster?" ödül dağıtmaya doymuyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 09:00
ABONE OL
Kim Milyoner Olmak İster? ödül dağıtmaya doymuyor!

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?", yine heyecan dolu bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

"Kim Milyoner Olmak İster" ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Seyircilerin yoğun ilgisiyle klasikleşen program, her bölümde yeni rekorlara ve unutulmaz hikâyelere ev sahipliği yapıyor.

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster atv'de.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

MİLYONER'DE OSMANLI SORUSU DAMGA VURDU
SİBER GÜVENLİK SORUSU İZLEYİCİYİ ŞAŞIRTTI
MİLYONER'DE MİLYONLUK FENERBAHÇE SORUSU

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör