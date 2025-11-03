Viral Galeri Viral Tıkla Kritik soruda risk almadı! “Siber Güvenlik Bakanı” sorusu Milyoner’de gündem oldu

ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma, 2 Kasım 2025 akşamı da bilgi ve heyecanın zirveye çıktığı anlara sahne oldu. Bu bölümde yarışan isimlerden biri olan Cem Tahtakıran, soruları başarılı şekilde yanıtlayarak, 500.000 TL değerindeki soruya kadar ilerlemeyi başardı. Yarışmada sorulan teknoloji ve siber güvenlik ironisine dair soru, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyicilerin yoğun ilgisini çeken sorunun cevabı ise kısa sürede merak konusu oldu. İşte o çok konuşulan soru ve doğru cevap...

Giriş Tarihi: 03.11.2025 01:11 Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 01:16
ATV ekranlarının yıllardır en sevilen ve eğlendirirken kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 2 Kasım Pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programın bu bölümünde, genç yarışmacı Cem Tahtakıran yer aldı.

Bursa'dan yarışmaya katılan genç yarışmacı Cem Tahtakıran, hem başarı dolu eğitim geçmişi hem de enerjisiyle dikkat çekti. Bursa Fen Lisesi mezunu olan Tahtakıran, Koç Üniversitesi'nde Hukuk ve İşletme alanlarında çift anadal yaparak eğitimine devam etti. Üniversite sınavında Türkiye genelinde ilk 20'ye giren yarışmacı, lisans eğitimini birincilikle tamamladı.

Neşeli ve samimi kişiliğiyle izleyicilerin ilgisini çeken Cem, yarışmaya anneannesinin yönlendirmesiyle katıldığını söyledi. Stüdyoda anneannesi de torununa destek olmak için yer aldı.

Yarışmacı Tahtakıran, sorulara verdiği doğru cevaplarla 500.000 TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.

Cem Tahtakıran, Milyoner'de 500 bin lira değerindeki sorusunda oldukça zorlanarak doğru yanıtı bulmak için epey uğraştı.

