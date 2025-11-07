Milyoner’de Osmanlı sorusu damga vurdu! Yarışmacının cevabı stüdyoyu kahkahaya boğdu
ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma, 6 Kasım 2025 akşamı da bilgi ve heyecanın zirveye çıktığı anlara sahne oldu. Bu bölümde yarışan isimlerden biri olan Kübranur Erdoğlu, soruları başarılı şekilde yanıtlayarak, 200.00 TL değerindeki soruya kadar ilerlemeyi başardı. Yarışmada sorulan tarih sorusu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyicilerin yoğun ilgisini çeken sorunun cevabı ise kısa sürede merak konusu oldu. İşte o çok konuşulan soru ve doğru cevap...
Giriş Tarihi: 07.11.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 01:05