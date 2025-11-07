Milyoner’de Osmanlı sorusu damga vurdu! Yarışmacının cevabı stüdyoyu kahkahaya boğdu

Londra'dan yarışmaya katılan genç yarışmacı Kübranur Erdoğlu, hem mesleki başarısı hem de enerjisiyle dikkat çekti. 27 yaşındaki Erdoğlu, Ankara Barosu'na bağlı bir avukat olarak görev yaptığını belirtti. Yarışmacı, 2020 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Londra'ya taşınarak yaşamını orada sürdürmeye başladığını söyledi.