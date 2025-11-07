Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner’de Osmanlı sorusu damga vurdu! Yarışmacının cevabı stüdyoyu kahkahaya boğdu

ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma, 6 Kasım 2025 akşamı da bilgi ve heyecanın zirveye çıktığı anlara sahne oldu. Bu bölümde yarışan isimlerden biri olan Kübranur Erdoğlu, soruları başarılı şekilde yanıtlayarak, 200.00 TL değerindeki soruya kadar ilerlemeyi başardı. Yarışmada sorulan tarih sorusu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyicilerin yoğun ilgisini çeken sorunun cevabı ise kısa sürede merak konusu oldu. İşte o çok konuşulan soru ve doğru cevap...

Giriş Tarihi: 07.11.2025 01:01 Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 01:05
ATV ekranlarının yıllardır en sevilen ve eğlendirirken kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 6 Kasım Pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programın bu bölümünde, genç yarışmacı Kübranur Erdoğlu yer aldı.

Londra'dan yarışmaya katılan genç yarışmacı Kübranur Erdoğlu, hem mesleki başarısı hem de enerjisiyle dikkat çekti. 27 yaşındaki Erdoğlu, Ankara Barosu'na bağlı bir avukat olarak görev yaptığını belirtti. Yarışmacı, 2020 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Londra'ya taşınarak yaşamını orada sürdürmeye başladığını söyledi.

Yarışmaya çocukluk arkadaşıyla birlikte katılan Erdoğlu, programa olan ilgisinin uzun yıllara dayandığını belirtti. "Üniversite 2. sınıftayken yarışmaya başvurmuştum. Çocukluğumdan beri takip ettiğim bir yarışmaydı" diyerek sürece dair duygularını paylaştı.

Yarışmacı Eroğlu, sorulara verdiği doğru cevaplarla 200.000 TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.

Kübranur Erdoğlu, Milyoner'de 200 bin lira değerindeki sorusunda oldukça zorlanarak doğru yanıtı bulmak için epey uğraştı.

