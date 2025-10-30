Milyoner'de heyecan dorukta! Milyonluk Fenerbahçe sorusu
ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışmada bu akşamki konuk Halil Enver Soylu oldu. Karşısına çıkan sorulara bir bir doğru yanıtlar veren yarışmacı günün sonunda milyonluk sorunun kilidini açmayı başardı. İşte milyonlerı ekrana kilitleyen o anlar...
İŞTE O SORU
"Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?"
A) Zeki Rıza Sporel
B) Faruk Ilgaz
C) Ziya Songülen
D) Şükrü Saracoğlu
Soruyu uzun süre düşünen yarışmacı, karara varamayarak yarışmadan çekilmeye karar verdi.
Sunucu Oktay Kaynarca, "Cevap vermen gerekseydi hangi şıkkı seçerdin?" sorusuna ise C Ziya Songülen yanıtı verdi.
Stüdyoda heyecan doruğa yükselirken cevap doğru olarak açıklandı.
