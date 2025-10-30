Milyoner’de heyecan dorukta! Milyonluk Fenerbahçe sorusu

30 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
30.10.2025
ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışmada bu akşamki konuk Halil Enver Soylu oldu. Karşısına çıkan sorulara bir bir doğru yanıtlar veren yarışmacı günün sonunda milyonluk sorunun kilidini açmayı başardı. İşte milyonlerı ekrana kilitleyen o anlar...

İŞTE O SORU

"Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?"

A) Zeki Rıza Sporel

B) Faruk Ilgaz

C) Ziya Songülen

D) Şükrü Saracoğlu

(fotoğraf - atv- ekran görüntüsü)

Soruyu uzun süre düşünen yarışmacı, karara varamayarak yarışmadan çekilmeye karar verdi.

(fotoğraf: atv - ekran görüntüsü)

Sunucu Oktay Kaynarca, "Cevap vermen gerekseydi hangi şıkkı seçerdin?" sorusuna ise C Ziya Songülen yanıtı verdi.

(fotoğraf: atv - ekran görüntüsü)

Stüdyoda heyecan doruğa yükselirken cevap doğru olarak açıklandı.

(fotoğraf: atv - ekran görüntüsü)

Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan yarışmacı, yarışmaya 500 bin TL ile veda etti.

