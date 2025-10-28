Müge Anlı ATV canlı izle! 28 Ekim 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 yaşındaki Alican Arslan'ın alıkonduğunu söyleyen ablası Dilek Hanım, Müge Anlı'dan yardım istemişti. Yüzde 74 zihinsel engelli olan Alican Arslan'ın, 54 yaşındaki bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia edilmişti.

İddialarda adı geçen Jale Hanım ve Alican Arslan, canlı yayında ailesiyle yüzleşti. Jale Hanım ile kendi isteğiyle birlikte olduğunu söyleyen Alican Arslan, ailesiyle görüşmek istemediğini açıkladı.

Bakanlık kararı ve ailesinin izniyle canlı yayına katılan zihinsel engelli Alican Arslan, 54 yaşındaki sevgilisi Jale Hanım'dan ayrılmak istemedi. Bunun üzerine aile, vasilik kararı çıkartarak Alican Arslan'ın eve dönmesini sağlamaya çalıştılar.

Yayına bağlanan Hülya Hanım, Alican Arslan ile birlikte olan Jale Hanım'ın "zihinsel engelli çocuğum var" diyerek insanlardan para istediğini iddia etti. Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi ve Aile Bakanlığı zihinsel engelli Alican Arslan için devreye girdi. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ekipler stüdyoya gelmek üzere yola çıktı.

Sefa Soyalp, 2019 yılında henüz 22 yaşındayken şüpheli şekilde İstanbul'dan sırra kadem bastı.

Sefa'nın babası ve üvey annesi tarafından cinayete kurban gittiği iddia edildi ve söylenilenlere göre Sefa'nın "üvey annesiyle" yasak ilişkisi vardı. Sefa Soyalp'in kaybolmadan önce sevgilisi olduğunu söylenen isim canlı yayına katıldı ve çok önemli açıklamalarda bulundu.