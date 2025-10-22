Dilan Çıtak’tan babası İbrahim Tatlıses’i kızdıracak paylaşım!

Kaynak: Instagram

Çıtak mesajında; ''Sizin saç telinize kıyamayan insanlar olsun hayatınızda.. Çok değerli çok. Mesela benim babam, karnımın ağrımasına kıyamazdı, sabaha kadar başımda bekler karnımı ovalardı. Yine babişkomu özlediğim bir andayım... Senin, denizin dibindeki inci tanen olmayı özledim'' ifadelerini kullanmıştı.