22 Ekim 2025, Çarşamba
Haberler Televizyon Haberleri Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'i kızdıracak paylaşım!

Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'i kızdıracak paylaşım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 08:44
ABONE OL
Dilan Çıtak’tan babası İbrahim Tatlıses’i kızdıracak paylaşım!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Çıtak, son olarak, uzun süredir babasıyla davalık olan ağabeyi Ahmet Tatlıses ile birlikte çekilmiş fotoğrafını dikkat çeken bir notla yayınladı.

İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sekiz yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile 2022 yılında dünyaevine giren şarkıcı, geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan boşanma iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

Çıtak, açıklamasının devamında herhangi bir boşanma durumu olmadığını ve özel hayatını gizli tutmaya devam edeceğini söylemişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde manevi babası Cem Çıtak için duygusal sözler yazmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Çıtak mesajında; ''Sizin saç telinize kıyamayan insanlar olsun hayatınızda.. Çok değerli çok. Mesela benim babam, karnımın ağrımasına kıyamazdı, sabaha kadar başımda bekler karnımı ovalardı. Yine babişkomu özlediğim bir andayım... Senin, denizin dibindeki inci tanen olmayı özledim'' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

AĞABEYİ İLE BULUŞTU

Çıtak, son olarak uzun süredir babasıyla görüşmeyen ve mahkemelik olan ağabeyi Ahmet Tatlıses ile bir araya geldi. 35 yaşındaki isim, birlikte oldukları fotoğrafı 'Abim var benim' notuyla paylaştı.

Gönderiyi gören sosyal medya kullanıcıları, 'Babasına gönderme mi yapıyor?', 'İmparator'u kızdıracak' şeklinde yorumlarda bulundu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör